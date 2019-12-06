Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'dan hücum performansınlarına övgü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği'ni 5-2 yendikleri maçtaki hücum performanslarını övdü.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, sözlerine takım istatistiklerindeki başarılı performanslarını anlatarak başlayarak, şöyle konuştu:

"Sözlerime çok eleştirdiğimiz ya da çok hassas eleştirdiğimiz istatistiklerle başlayalım. 30'a yakın şut 14-15'i isabetli. İlk yarı yüzde 90'a yakın pas oranı. Opta verilerine göre biz 2.5 gol beklentisiyle liderdik, bu maçta 3.5 üzerine çıktık. Net gol pozisyonu 8, bizim rakip ceza sahasına girişimiz oyun iştahımız var. Mağlup olduğumuz maçlarda da aslında böyleydi. Girdiğimiz pozisyonlardan faydalansaydık belki bunları konuşmuyorduk. Bazı oyuncularımızın elbette performanslarından memnun değiliz. Onlar sakatlıkları ve bizden uzak kalmaları nedeniyle ritmi yakalayamadı. Ritmi yakaladıktan sonra takım olarak çok daha farklı bir boyuta geçeceğiz. En önemlisi biz hep birlikteyiz. Hep birlikte kalacağız. Bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Biraz destek biraz da bu oyunun hatırına bir omuz vermek, birlikteliğimizi zirveye taşıyacak en önemli sonuç olacaktır."

Serdar Aziz'in sakatlanmasından sonra stopere Luiz Gustavo'nun çekildiği, Adil Rami'nin neden oyuna alınmadığının sorulması üzerine Yanal, "Oyuncu değişikliklerinde tarzımız stoper almak değil. Ofansif bir hamle düşündük ve böyle devam ettik. Ya Deniz ya da Ferdi olacaktı. Ofansif bir hamleydi. Rami'ni durumu belli. Geçtiğimiz günlerde kupada oynadı. Performans beklentimiz devam ediyor. Bir sorun yok. Kontratında oynama maddesi yok, onu biliyorum." diye konuştu.

Bir basın mensubunun "Devre arası kulübün içinde sizinle ilgili değişiklik olacağı konuşuluyor." sözlerinden sonra araya giren Yanal, "Burada futbolu konuşsak daha iyi olacaktır. Kulübün içindeyse kulübe sorun, bana sormayın. Ben kulübün içindeki teknik direktörüm, sorumlulara soracaksınız." diyerek sözlerini tamamladı.