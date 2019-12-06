Fenerbahçe'de sol bek sorunu çözüldü

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçına bir gün kala Hasan Ali Kaldırım sürprizi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin geçen hafta Göztepe mücadelesi öncesinde kasığındaki kısmi yırtık nedeniyle son anda kadrodan çıkarılan Hasan Ali büyük bir fedakârlık örneği gösterdi. 29 yaşındaki sol bek, sağlık heyetinin onayı sonrasında soluğu hocası Ersun Yanal'ın yanında aldı ve forma istedi. Yanal, oyuncusunun bu ısrarı sonrasında yelkenleri suya indirip Hasan Ali'yi G.Birliği ilk 11'ine yazdı. Deneyimli oyuncunun 11'e girmesiyle sarı-lacivertlilerde taşlar yerine oturdu. F.Bahçe'de sarı kart cezalısı Nabil Dirar ve kupa maçında sakatlanıp ilk yarıyı kapatan Victor Moses dışında eksik bir oyuncu bulunmuyor.

SARI FIRTINA KANATTA

Fenerbahçe'de Victor Moses'ın İstanbulspor ile oynanan kupa maçında sakatlanmasının sonrasında sağ kanatta kimin oynayacağı merak konusuydu. Ersun Yanal, çareyi Max Kruse'yi kanada çekmekte buldu. Orta alanı Gustavo, Emre ve Ozan üçlüsü ile kuracak olan Yanal ilerde ise sağda Garry Rogrigues, solda Kruse ve en uçta da Vedat Muriqi'e şans verecek.

F.BAHÇE'NİN KONUĞU G.BİRLİĞİ

Ligin 14. haftasını Fenerbahçe, bugün Gençlerbirliği maçıyla açıyor. Başkent ekibi karşısında son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler, bugün 20.30'da Ülker Stadı'nda rakibini konuk edecek karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Kanarya, 13 haftada topladığı 22 puanla 6. sırada yer alırken, Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri ise 13 haftada 14 puanla 13. basamakta yer aldı.