Florya Galatasaray’da kaldı

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Galatasaray, Emlak Konut GYO ile Riva- Florya konusunda yeniden anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı yönetim bu anlaşma ile birlikte Fatih Terim'in isteğini de yerine getirmiş oldu. Cimbom, anlaşma kapsamında Florya arazisini geri aldı. Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin yer aldığı araziyi tekrar kulübe kazandırırken, Emlak Konut'a 120 milyon TL ödeyecek. Bu paranın vadeli ödeneceği öğrenildi.Basın toplantısı 09.30'da Düşler vadisi Riva'da gerçekleşecek. Teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın Florya'da kalması gerektiğini ve kulüp için tarihi özelliği bulunan tesisin en doğru adres olduğunu daha önce yönetime bildirmişti.