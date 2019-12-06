İtalyanlar ırkçılıkta sınıf atladı

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa'da yükselişe geçen ırkçılık medyaya da yansıdı. İtalya'nın ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport Gazetesi dün büyük bir skandala imza attı. İtalya Serie A'da bugün lider İnter ile Roma karşılaşacak. Corriere dello Sport Gazetesi ise bu maçın anonsunda siyahi futbolcular Lukaku ve Smalling'i kullanarakbaşlığı atarak ırkçı bir propaganda da bulundu. Gazete bu ifadeyi ırkçılığa karşı kullandığını açıklasa da tabir iyi olduğu söylenen niyeti gölgede bıraktı. Gazeteye ilk tepki Smalling'in kulübü'dan geldi. Roma,ifadelerini kullanırken, Lukaku'nun takımıise gazeteyi doğrudan anmadı ancakaçıklamasında bulundu.BİR GÖRÜŞBülent TİMURLENKIRKÇILIK İtalyan futbolunun en büyük baş belası. Bu manşet de kamuoyunun doğal olarak bamteline dokunmuş. Gazetenin yayın yönetmeni Ivan Zazzaroni, kelime oyunlarıyla manşet atmayı sever ama bu sefer etik bir duvara çarptığı kesin. Lukaku'ya rakip tribünler ırkçı tezahüratlar yapınca Inter tribün liderleri, 'Abartıyorsun Lukaku onlar senin moralini bozmak için tezahürat yapıyor' demişlerdi. Irkçı tezahüratlarda sahayı terk etmek isteyenler için maçtan sonra 'Biz böyle bir tezahürat duymadık' diyen teknik adamlar var İtalya'da. Zazzaroni, yaz aylarında da Mihajlovic'in özel hayatına adeta tecavüzde bulunmuş ve teknik adamın, basın toplantısı kanalıyla açıklayacağı 'Kansere yakalandım' haberini 1 gün önceden manşetine taşımıştı. İtalya'da ırkçılığı önlemek için bilinçlendirici kampanyalar yeterli değil. Bu işler para cezası ile geçiştirilemez. Taraftara tribünden ömür boyu men, kulüplere de puan silme cezası gelmediği sürece bu ayıp bitmez.