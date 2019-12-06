Önce Galatasaray sonra Al-Hilal!

BUGÜN NELER OLDU

HocasıDiagne'yi, ClubBrugge, devre arasında geri gönderecek.Andone'nin sakatlığınıdikkate alan G.Saray, Falcao'yualternatifsiz bırakmamak içinDiagne'nin dönüşüne sıcak bakıyor.Galatasaray,Diagne ile ilgili asıl planını ise sezonsonuna saklıyor. Gomis'in Al-Hilal'lesözleşmesi Haziran 2020'de sonaerecek. Sarı-kırmızılılar,Gomis'ten önemlikatkı alan Suudi Arabistan ekibi,Diagne'nin performansını yakındantakip edecek.