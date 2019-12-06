Önce Galatasaray sonra Al-Hilal!

Hocası Clement ile yaşadığı sorun nedeniyle kadro dışı bırakılan
Diagne'yi, Club
Brugge, devre arasında geri gönderecek.
Andone'nin sakatlığını
dikkate alan G.Saray, Falcao'yu
alternatifsiz bırakmamak için
Diagne'nin dönüşüne sıcak bakıyor. Yabancı kontenjanında yer açılırsa Senegalli golcü ikinci yarıda sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Galatasaray,
Diagne ile ilgili asıl planını ise sezon
sonuna saklıyor. Gomis'in Al-Hilal'le
sözleşmesi Haziran 2020'de sona
erecek. Sarı-kırmızılılar, Gomis gibi Diagne'yi de Al-Hilal'e satmaya çalışacak.
Gomis'ten önemli
katkı alan Suudi Arabistan ekibi,
Diagne'nin performansını yakından
takip edecek.