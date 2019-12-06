Sörloth’a nazar değdi

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un formda golcüsü Alexandar Sörloth, Antalya'da yapılan idmanda şok bir sakatlık yaşadı. Ayağına sert bir darbe alan Norveçli yıldızın ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastanede kontrolleri yapılan oyuncunun ciddi bir sakatlık tehlikesi atlattığı belirtildi. Sörloth'un pazar günü oynanacak Antalyaspor maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu bildirildi. Yıldız futbolcunun son durumu yine de maç günü yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Trabzonspor kurmayları, ikili mücadelede sağ ayağına aldığı darbeyle ciddi bir kırık tehlikesi atlatan oyuncudan kötü bir haber gelmemesi ile rahat bir nefes aldı.Antrenmanda ciddi bir sakatlık tehlikesi atlatan Sörloth'ün doğum günü Antalya'daki kampta kutlandı. 25 yaşına giren Norveçli golcü için takım arkadaşları pasta kesti.