Tuzlaspor’dan süper ayar!

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı 2-0 ile geçen TFF 2.Lig ekibi Tuzlaspor, Süper Lig ekiplerine karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. 2012-2013 sezonuna kadar Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden mavi-beyazlılar, bu tarih sonrasında Süper Lig'de mücadele veren Galatasaray,AntalyasporKasımpaşaSivassporve Gaziantepspor'akarşı puan almayı başarmıştı. Kupaya renk getiren ekiplerden olanTuzlaspor yönetimi, İstanbul'un en eski hatlarından olan ve Tuzla ile özdeşleşen ünlü 500T ile maça gitmiş ve karşılaşmayı kaybetmesine rağmen Türkiye'nin gündemine oturmuştu.