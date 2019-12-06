Tuzlaspor’dan süper ayar!

Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı 2-0 ile geçen TFF 2.Lig ekibi Tuzlaspor, Süper Lig ekiplerine karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. 2012-2013 sezonuna kadar Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden mavi-beyazlılar, bu tarih sonrasında Süper Lig'de mücadele veren Galatasaray, (3-2, 2-0),
Antalyaspor (1-1),
Kasımpaşa (3-1),
Sivasspor (3-1)
ve Gaziantepspor'a (2-1, 2-2)
karşı puan almayı başarmıştı. Kupaya renk getiren ekiplerden olan Tuzlaspor, 2016-2017 sezonunda alt liglerde yer alan ekiplerin maddi imkânlarının kısıtlılığına dikkat çekmek için rakibi Fenerbahçe'nin stadyumuna belediye otobüsüyle gelmişti.
Tuzlaspor yönetimi, İstanbul'un en eski hatlarından olan ve Tuzla ile özdeşleşen ünlü 500T ile maça gitmiş ve karşılaşmayı kaybetmesine rağmen Türkiye'nin gündemine oturmuştu.