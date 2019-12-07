Çağırsınlar konuşalım

BUGÜN NELER OLDU

1 gol, 6 asistle bu sezon Beşiktaş'ın Ljajic'ten sonra skora en çok katkı yapan ismi olan Caner Erkin, 24 Erzincanspor'la oynanan maçta da Umut Nayir'in ağları bulan vuruşunda pası veren isimdi. Teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası sezon sonunda sözleşmesi biten yıldız futbolcunun performansını överken, "Kalmasını isterim" ifadesini kullandı. Tecrübeli hocanın kendisine yönelik sözlerini hatırlattığımız Caner, "Ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum.Devre arası geldiğinde yönetimimiz beni görüşmeye çağırırsa oturup konuşuruz" dedi.31 yaşındaki sol bek, sezonun geride kalan bölümünü ise "Yeni bir teknik direktörümüz ve yeni bir sistemimiz var.. Şimdi hedeflediğimiz seviyeye yaklaşıyoruz. Daha da iyi olacağız. Kazandıkça daha da yukarılara çıkacağız. Biz iyi futbolculardan kurulu bir takımız ve bunu gün geçtikte biraz daha gösteriyoruz" sözleriyle değerlendirdi.Zaman zaman saha içinde agresifleşebilen Caner Erkin, bunu hırslı oluşuna bağladı. Yıldız futbolcu, "Eleştirileri kafama pek takmam. Sahaya çıktığım zaman kazanmak isterim. Kaybetmeyi ben ve takım arkadaşlarım hiçbir zaman kabul etmiyoruz. Bu camia bizden başarı bekliyor ve biz başarılı olmak için çok çalışıyoruz.Kimin ne dediği önemli değil" şeklinde konuştu.Caner Erkin, teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu sezon kendisini farklı mevkilerde oynatmasıyla ilgili olarak da şunları söyledi: "Sol bek, sol açık, merkez orta saha, hatta sağ tarafta görev yaptım.Gider oynarım, sıkıntı yok. Sonuçta takımın kazanması, taraftarın sevinmesi, camianın mutlu olması ve bizlerin oynadığımız futboldan keyif almamız en büyük arzum."