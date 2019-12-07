BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'deki ilk resmi golünü atan Max Kruse, "Gol attığım için çok mutluyum. Yeniden kazanmamız da çok önemliydi. Takım olarak iyi bir galibiyet aldık. Gol orucumu da bozdum. 4-5 şansım oldu ama en sonunda attım. Üzerimdeki baskı takımdan veya hocamdan değil. Onlar bana hep güvendi. Sonunda başardığım için de mutluyum" diye konuştu.Antrenörlük eğitimi alan ve Fenerbahçe teknik ekibinde yer alan Volkan Demirel, dün maç sırasında başkan Ali Koç'un yanına gitti. Başkanın locasına giden Volkan bir süre sohbet edip Ali Koç ile kucaklaştı. Öte yandan Hırvat futbolunun efsanelerinden Davor Suker de Ülker Stadı'ndaydı. Damien Comolli'nin davetiyle stada gelen mevcut Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı, dikkatle maçı takip etti.Yayıncı kuruluş, takımların maç görüntüsü paylaşamama tepkilerine yanıt verdi. Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifiifadelerini kullandı ve takımlara üstü kapalı uyarıda da bulundu.