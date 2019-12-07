Everton - Chelsea (CANLI)

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Everton ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Zor günler geçiren ve teknik adam Marco Silva ile yollarını ayıran Everton sahasında Farnk Lampard ile iyi bir performans çıkaran Chelsea'yi konuk ediyor. 15.30'da başlayan maç S Sport'tan canlı yayınlanıyor ve sabah.com.tr'den de gelişmeleri canlı olarak takip edebilirsiniz.

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11'LER

EVERTON: Pickford, Sidibe, Keane, Holgate, Digne, Walcott, Schneiderlin, Sgiurdsson, Iwobi, Calvert-Lewin, richarlison

CHELSEA: Kepa, James, Christensen, Zouma, Cesar, Kante, Kovacic, Willian, Mount, Pulisic, Abraham