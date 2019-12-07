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- (CANLI)

'te milli futbolcumuz 'un da formasını giydiği , evinde 'yi konuk ediyor. İlk 15 hafta sonunda 14 puanla 18. sırada yer alan Everton geçtiğimiz günlerde Marco Silva ile yollarını ayırdı. İki takım arasındaki maçta gol sesi 5. dakikada geldi. Brezilyalı Richarlison'un golüyle Everton, Chelsea karşısında 1-0 önde. Karşılaşmanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.12.2019 15:49 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 15:49
Everton - Chelsea (CANLI)

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Everton ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Zor günler geçiren ve teknik adam Marco Silva ile yollarını ayıran Everton sahasında Farnk Lampard ile iyi bir performans çıkaran Chelsea'yi konuk ediyor. 15.30'da başlayan maç S Sport'tan canlı yayınlanıyor ve sabah.com.tr'den de gelişmeleri canlı olarak takip edebilirsiniz.

EVERTON - CHELSEA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

11'LER

EVERTON: Pickford, Sidibe, Keane, Holgate, Digne, Walcott, Schneiderlin, Sgiurdsson, Iwobi, Calvert-Lewin, richarlison

CHELSEA: Kepa, James, Christensen, Zouma, Cesar, Kante, Kovacic, Willian, Mount, Pulisic, Abraham

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Everton - Chelsea (CANLI)
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