Galatasaray 120 milyon TL’ye evine geri döndü

SABAH'ın eylül ayında gündeme getirdiği Emlak Konut GYO ile Galatasaray Kulübü arasındaki protokol iptalinin ardından taraflar yeniden masaya oturdu. Düşler Vadisi Riva Satış Ofisi'nde imzalanan protokol kapsamında Cimbom, Florya'daki arsasının yeniden sahibi oldu. 2016 yılında yapılan protokol öncesinde mülkiyetine sahip olduğu 22 bin 627 metrekarelik arsa için sarı-kırmızılı kulüp, 120 milyon lira ödeyecek. Galatasaray ayrıca 37 milyon TL gider ödemesi yapacak.
383 BİN LİRA AYLIK KİRA BEDELİ ÖDENECEK
Galatasaray, Emlak Konut mülkiyetindeki 40 bin 722 metrekarelik diğer parsel için de aylık 383 bin lira kira bedeli ödeyecek.
Florya'da bulunan toplam 63 bin 349 metrekarelik iki arsa, protokol öncesinde Galatasaray Kulübü mülkiyetindeki 22 bin 627 metrekarelik parsel ile Emlak Konut mülkiyetindeki 40 bin 722 metrekarelik parselden oluşuyor.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli ve Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, projenin örnek evini de birlikte gezdi...
MENFAATİMİZİ KORUDUK
Protokol dışında kalan Riva arazisinin üzerinde inşaatına başlanan Düşler Vadisi Riva Projesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, "Her iki kurumun da menfaatini koruyarak yeni anlaşma yaptık"
dedi. Yeni protokolün detaylarını da açıklayan Hakan Gedikli, şöyle devam etti: "Bu protokolde; Florya arazisinin Galatasaray Kulübü'ne iade edilmesi, buna karşılık Florya arazisi için 120 milyon TL tutarındaki temlik ödemesinin G.Saray Kulübü tarafından ödenmesi, şirketimiz tarafından Florya projesi kapsamında yapılan masrafların G.Saray Kulübü tarafından şirketimize ödenmesi ve Riva arazisindeki Düşler Vadisi projemizin geliştirilmesine devam edilmesi konularında mutabakata varılmıştır. Şu anda içinde bulunduğumuz ve yapımı devam eden Düşler Vadisi projemizden bağımsız bölüm satın alan ve almayı düşünen vatandaşlarımızın yatırımları Emlak Konut güvencesi altında olup, projemizi en kısa sürede tamamlayarak alıcılarına teslim edeceğiz."
EN DEĞERLİ ŞEY YUVADIR
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray için tarihi bir güne tanıklık edildiğini söyledi. Cengiz, şöyle devam etti: "Bugün yapılan protokol ile uzun süredir süren ve maalesef çıkamadığımız evimiz Florya'ya yasal dönüşümüzü sağlamış bulunuyoruz. Florya bizim mabedimiz, çalışma alanımız, evimiz, yuvamız. Bunun bize kazandırılması çok değerli. Kaynaklanan bütün giderleri faiziyle ödeyeceğiz. Aynı zamanda 120 milyon TL'yi bankaya ödeyeceğiz. Burası çok önemli. Biz evimizin bedelini tekrar ödeyerek sahip oluyoruz. Yuva en değerli şeydir, herkesin bunu böyle değerlendirmesini istiyoruz."