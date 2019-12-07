Galatasaray 120 milyon TL’ye evine geri döndü

BUGÜN NELER OLDU

SABAH'ın eylül ayında gündeme getirdiği Emlak Konut GYO ile Galatasaray Kulübü arasındaki protokol iptalinin ardından taraflar yeniden masaya oturdu. Düşler Vadisi Riva Satış Ofisi'nde imzalanan protokol kapsamında Cimbom, Florya'daki arsasının yeniden sahibi oldu.Galatasaray, Emlak Konut mülkiyetindekiFlorya'da bulunan toplam 63 bin 349 metrekarelik iki arsa, protokol öncesinde Galatasaray Kulübü mülkiyetindeki 22 bin 627 metrekarelik parsel ile Emlak Konut mülkiyetindeki 40 bin 722 metrekarelik parselden oluşuyor.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli ve Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, projenin örnek evini de birlikte gezdi...Protokol dışında kalan Riva arazisinin üzerinde inşaatına başlanan Düşler Vadisi Riva Projesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli,dedi. Yeni protokolün detaylarını da açıklayan Hakan Gedikli, şöyle devam etti: "Bu protokolde; Florya arazisinin Galatasaray Kulübü'ne iade edilmesi, buna karşılık Florya arazisi için 120 milyon TL tutarındaki temlik ödemesinin G.Saray Kulübü tarafından ödenmesi, şirketimiz tarafından Florya projesi kapsamında yapılan masrafların G.Saray Kulübü tarafından şirketimize ödenmesi ve Riva arazisindeki Düşler Vadisi projemizin geliştirilmesine devam edilmesi konularında mutabakata varılmıştır.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray için tarihi bir güne tanıklık edildiğini söyledi. Cengiz, şöyle devam etti: "Bugün yapılan protokol ile uzun süredir süren ve maalesef çıkamadığımız evimiz Florya'ya yasal dönüşümüzü sağlamış bulunuyoruz. Florya bizim mabedimiz, çalışma alanımız, evimiz, yuvamız. Bunun bize kazandırılması çok değerli. Kaynaklanan bütün giderleri faiziyle ödeyeceğiz. Aynı zamanda 120 milyon TL'yi bankaya ödeyeceğiz. Burası çok önemli. Biz evimizin bedelini tekrar ödeyerek sahip oluyoruz. Yuva en değerli şeydir, herkesin bunu böyle değerlendirmesini istiyoruz."