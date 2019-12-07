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Güneş’ten çağrı: Bakü’de buluşalım

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türk ve Azerbaycanlı taraftarlardan destek olmalarını istedi

Giriş Tarihi: 7.12.2019
Güneş’ten çağrı: Bakü’de buluşalım
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası öncesi birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak maçlar için futbolseverlerden destek isteyen Güneş, Milli Takımlar resmi İnstagram hesabından şu açıklamaları yaptı: "2020 Avrupa Şampiyonası finallerinde Bakü Olimpiyat Stadı'nda Türk taraftarlarımızı bekliyoruz. Türkiye'deki futbolseverlerimizle, aynı zamanda Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte olup gruptan çıkmak istiyoruz. Güzel maçlar bizi bekliyor. Herkes biletini alsın, bizimle beraber olsun." Türkiye, ilk maçını İtalya ile 12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda, ikinci maçını 17 Haziran'da İsviçre ile ve üçüncü maçını 21 Haziran'da Galler ile Bakü'de oynayacak.
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Güneş’ten çağrı: Bakü’de buluşalım
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