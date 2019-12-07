Güneş’ten çağrı: Bakü’de buluşalım

BUGÜN NELER OLDU

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası öncesi birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak maçlar için futbolseverlerden destek isteyen Güneş, Milli Takımlar resmi İnstagram hesabından şu açıklamaları yaptı: "2020 Avrupa Şampiyonası finallerinde Bakü Olimpiyat Stadı'nda Türk taraftarlarımızı bekliyoruz.Güzel maçlar bizi bekliyor. Herkes biletini alsın, bizimle beraber olsun." Türkiye, ilk maçını İtalya ile 12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda,oynayacak.