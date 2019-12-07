Henry Onyekuru Galatasaray’a hazırlanıyor

PSG'DEN

BUGÜN NELER OLDU

Sezon başında Galatasaray'ın da istemesine rağmen hem Henry Onyekuru hem de bonservisini elinde tutan Everton, Monaco'nun teklifini kabul etmişti. Ancak zaman Galatasaray'ı haklı çıkardı.Onyekuru, altyapıda hazırlıklarına devam ederken tüm çalışmalarını da ligin 2. yarısında Galatasaray'da eski günlerine dönmek üzere yapıyor.Süper Lig'de evindeki yenilmezlik serisini Başakşehir maçı ile kaybeden Galatasaray, yeni seriye başlamak için Alanya maçına odaklandı. Ligde önümüzdeki 5 haftada 4 maçını iç sahada oynayacak olan sarı-kırmızılılar, alacağı galibiyetlerle de zirveye tırmanmanın hesapları içinde. Bugün saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Kupa maçında yedek oyuncuların kötü performansı sonrasında as oyuncularına dönecek olan Terim, Belhanda ve Nzonzi'ye forma verecek.Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde 11 Aralık Çarşamba günü oynayacağı PSG maçı öncesinde Fransızlar, bilet konusunda ayak oyunlarına başvuruyor. Fransa'nın Le Parisien Gazetesi'nin haberine göre PSG Kulübü, Türk taraftarlara bilet vermekte zorluk çıkartıyor.bunun da gerekçesi; 'Fransız taraftarların misafir tribünle temas yaşamaması' olarak gösterildi. Le Parisien'e konuşan gurbetçiler, kombineleri olmasına rağmen sırf Türk oldukları için bilet alamadıklarından dert yandı.