Henry Onyekuru Galatasaray’a hazırlanıyor

Sezon başında Galatasaray'ın da istemesine rağmen hem Henry Onyekuru hem de bonservisini elinde tutan Everton, Monaco'nun teklifini kabul etmişti. Ancak zaman Galatasaray'ı haklı çıkardı. Fransız ekibinde sadece 4 maça çıkan ve 1 asist katkısı yapabilen Nijeryalı oyuncu, hocası Leonardo Jardim ile de arası bozulunca rezerv takıma gönderildi.
Onyekuru, altyapıda hazırlıklarına devam ederken tüm çalışmalarını da ligin 2. yarısında Galatasaray'da eski günlerine dönmek üzere yapıyor.
EVİNDE YİNE SERİ PEŞİNDE
Süper Lig'de evindeki yenilmezlik serisini Başakşehir maçı ile kaybeden Galatasaray, yeni seriye başlamak için Alanya maçına odaklandı. Ligde önümüzdeki 5 haftada 4 maçını iç sahada oynayacak olan sarı-kırmızılılar, alacağı galibiyetlerle de zirveye tırmanmanın hesapları içinde. Bugün saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Kupa maçında yedek oyuncuların kötü performansı sonrasında as oyuncularına dönecek olan Terim, Belhanda ve Nzonzi'ye forma verecek.
PSG'DEN GALATASARAY'A BİLET OYUNU!
Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde 11 Aralık Çarşamba günü oynayacağı PSG maçı öncesinde Fransızlar, bilet konusunda ayak oyunlarına başvuruyor. Fransa'nın Le Parisien Gazetesi'nin haberine göre PSG Kulübü, Türk taraftarlara bilet vermekte zorluk çıkartıyor. Sarı-kırmızılılara ayrılan 2300 koltuğun 500'ünün boş bırakılacağı belirtilirken,
bunun da gerekçesi; 'Fransız taraftarların misafir tribünle temas yaşamaması' olarak gösterildi. Le Parisien'e konuşan gurbetçiler, kombineleri olmasına rağmen sırf Türk oldukları için bilet alamadıklarından dert yandı.