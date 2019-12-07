Manchester City Manctester United maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İngiltere'de dev derbi...

Bir tarafta Kevin De Bruyne, Sterling, Bernardo Silva, Mahrez ve Gabriel Jesus diğer tarafta ise Juan Mata, Martial, Lingard ve Marcus Rashford... İngiltere Premier Lig'te haftanın maçında Manchester City evinde Manchester United'i konuk ediyor. Manchester City Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak sorusunun cevabını iki takımın muhtemel ilk 11'lerini haberimizde bulabilirsiniz.

MUHTEMEL İLK 11'LER

MANCHESTER CİTY: EDERSON, WALKER, STONES, OTOMENDİ, MENDY, FERNANDİNHO, DE BRUYNE, DAVİD SİLVA, STERLİNG, BERNARDO SİLVA, JESUS

MANCHESTER UNİTED: DE GEA, WAN-BİSSAKA, LİNDELÖF, MAGUİRE, YOUNG, FRED, MCTOMİNAY, MATA, LİNGARD, MARTİAL, RASHFORD

Manchester City ile Manchester United arasındaki karşılaşma bu akşam 20:30'da başlayacak ve S SPORT kanalından canlı olarak izlenebilecek.