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Manchester derbisi Kırmızı Şeytanların... 1 - 2 ManU (MAÇ SONUCU)

16. hafta karşılaşmaları kapsamında evinde ağırladığı 'ı 2-1'lik skorla yenerek 3 puanın sahibi oldu. İşte maçın detayları...

AA Futbol
Giriş Tarihi: 7.12.2019 23:29 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 23:30
Manchester derbisi Kırmızı Şeytanların... Manchester City 1 - 2 ManU (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'in 16. hafta karşılaşmaları kapsamında Manchester United, deplasmanda Manchester City'yi 2-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Manchester City, ligin 16. hafta mücadelesinde Manchester United'ı ağırladı.

Konuk ekip, Marcus Rashford'un 23. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Anthony Martial 29. dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi. Manchester City, 85. dakikada Nicolas Otamendi'nin attığı golle farkı 1'e indirse de karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.

Son şampiyon Manchester City bu sonuçla ligde 32 puanda kalırken, Manchester United puanını 24'e çıkardı.

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Manchester derbisi Kırmızı Şeytanların... Manchester City 1 - 2 ManU (MAÇ SONUCU)
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