MKE ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE (CANLI)

Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü, evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadele beIN SPORTS HD 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.
İLK 11'LER
ANKARAGÜCÜ
KORCAN, KİTSİOU, PAZDAN, KULUSİC, PİNTO, SEDAT, MOKE, CANTEROS, AYDIN, İLHAN PARLAK, ORGİLL
GÖZTEPE
BETO, GASSAMA, ALPASLAN, TİTİ, BERKAN, CASTRO, SONER, NAPOLEONİ, HALİK, SERDAR GÜRLER, JEROME
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