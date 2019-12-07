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68 gün sonra kadroda

’ın Kolombiyalı golcüsü , sakatlığının ardından 68 gün sonra 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 7.12.2019 18:57 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 18:58
Radamel Falcao 68 gün sonra kadroda

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde büyük umutlarla takıma kazandırdığı fakat sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir forma giyemeyen Radamel Falcao, Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

Falcao en sonra 1 Ekim'de Türk Telekom Stadyumu'nda Paris Saint-Germain ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev aldı. Kolombiyalı yıldız isim bu müsabakadan sonra aşil tendonundaki sakatlığından dolayı oynayamadı ve tedavi sürecine girdi. Falcao toplam 68 gün sonra Alanyaspor maçının kadrosuna yer aldı.

33 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayı 5 kez giyerken, Kasımpaşa maçında gol sevinci yaşamıştı.

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Radamel Falcao 68 gün sonra kadroda
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