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Ronaldo ve Buffon'dan Arnavut çocuklara sürpriz

Dünyaca ünlü futbolcular ve , depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğuna forma hediye etti.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 7.12.2019 10:40
Ronaldo ve Buffon'dan Arnavut çocuklara sürpriz

Arnavutluk'un Durres şehrinde, 26 Kasım'daki 6.4 şiddetindeki depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğuna dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon sürpriz yaptı.

İki ünlü futbolcu, depremde balkondan atlayarak hayatlarını kurtulan Arnavut çocuklara imzalı forma hediye etti. Ünlü futbolcular çocuklara forma hediye ederken, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da bu sürpriz buluşmayı sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı. Rama, deprem sonrası hastanede ziyaret ettiği çocuklara, Ronaldo ve Buffon'la görüştüreceğine dair söz vermişti.

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Ronaldo ve Buffon'dan Arnavut çocuklara sürpriz
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