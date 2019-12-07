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Son dakika: , ile yollarını ayırdı

İran'da takımını çalıştıran Teknik Direktör 'nin kırmızı beyazlı ekip ile yollarını ayırdığı belirtildi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 7.12.2019 12:31 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 12:44
Son dakika: Mustafa Denizli, Tractor Sazi ile yollarını ayırdı

İran ekiplerinden Tractor Sazi, Mustafa Denizli ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İran'ın Tractor Sazi takımında teknik direktörlük görevini yürüten Mustafa Denizli ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sezon başında Sazi takımının başına geçen ve kariyerinde 2. İran serüvenine başlayan deneyimli teknik adamla karşılıklı olarak anlaşıldığı ve yollarının ayrıldığını kulüp, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla duyurdu. Sazi, ayrılık mesajında ise "Güle Güle Mustafa Denizli, çektiğin zahmetler için teşekkürler" yorumunu yaptı.

İran liginde Sazi ile 9 maça çıkan Denizli, 5 galibiyet 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 17 puan topladı.

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Son dakika: Mustafa Denizli, Tractor Sazi ile yollarını ayırdı
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