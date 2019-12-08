Adana Demirspor 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor evinde BB Erzurumspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı. Zirve hesapları içerisinde olan BB Erzurumspor, aldığı yenilginin ardından lider Hatayspor'un 6 puan gerisine düştü. Adana Demirspor ise kendileri için büyük önem arz eden üç puanı alarak, 18 puanla 11. sıraya yerleşti.

ADANA DEMİRSPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR MAÇ ÖZETİ

51'inci dakikada Adana Demirspor'da ortaya yükselen Aias, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

58'inci dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mücahit, orta sahada mücadele sonucu aldığı topu rakip kaleye gönderdi. Adana Demirspor'un kalecisi Kurtuluş topu tutarak golü önledi.

82'nci dakikada Adana Demirspor'da Volkan Şen, orta sahada aldığı topla rakip ceza sahasına kadar ilerledi. Şen, vurduğu topu ağlarla buluşturamadı.

Müsabaka 1-0'lık skorla sona erdi.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kapluhan xx, Kemal Elmas xx

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş xx, Semih xx, Traore xx, Koseckı xx, Aias xx (Dk. 68 Tevfik x), Emre xx, Sinan xx, Mehmet xx (Dk. 88 Tayyip), Berk xx (Dk. 74 Volkan), Samed Ali xx, Rassoul xx

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: İbrahim xx, Aykut xx, Gabriel xx (Dk. 81 Rashad), Mehmet xx, Pote xx, İbrahim xx, Emrah xx, Merthan xx (Dk. 73 Hasan), Mücahit xx, Jasmin xx, Cenk xx (Dk. 68 Gilles)

GOLLER: Dk. 51 Aias (Adana Demirspor)

SARI KART: Traore, Emre, Mehmet, Volkan (Adana Demirspor) - Jasmin, Gilles (BB Erzurumspor)