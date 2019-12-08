Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş'ın rakibi Wolverhampton, Premier Lig'de seriyi 11 maça çıkardı

'ın rakibi , Premier Lig'de seriyi 11 maça çıkardı

'ın 'ndeki rakibi , 'in 16. haftasında deplasmanda Brighton ile 2-2 berabere kaldı. Ligdeki yenilmezlik serisi 11 maça çıkan Wolverhampton'ın puanı 24, Brighton'ın puanı ise 19'a yükseldi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu son maçında 12 Aralık Perşembe günü Wolverhampton ile karşılaşacak.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 8.12.2019 23:59
Beşiktaş'ın rakibi Wolverhampton, Premier Lig'de seriyi 11 maça çıkardı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Brighton ile 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi Brighton'ın gollerini, 34. dakikada Maupay ve 36. dakikada Pröpper attı. Wolverhampton'ın golleri ise 28 ve 44. dakikada Jota'dan geldi.

Premier Lig'deki yenilmezlik serisi 11 karşılaşmaya çıkan Wolverhampton, 24 puanla 6. sırada yer aldı.

Beşiktaş, 12 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu son maçında Wolverhampton'a konuk olacak.

LEİCESTER KAZANDI, REKOR GELDİ! ASTON VİLLA 1-4 LEİCESTER CİTY | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ın rakibi Wolverhampton, Premier Lig'de seriyi 11 maça çıkardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN