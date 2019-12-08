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Bizi hoş görün

Teknik Direktörü , maç sonrası camiaya mesaj gönderdi: "O kadar çok son dakikalarda gol yedik ki buradaki bir kırılma bize çok pahalıya patlayacaktı. Taktikte sıkıntı yok, oyuncu sıkıntımız var. Futbolcularımızın bazı hatalarını hoş görüyoruz. Aslolan 3 puandı"

Giriş Tarihi: 8.12.2019
Bizi hoş görün
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kalelerinde yaşadıkları tehlikeli pozisyonlar için, "Bizi hoş görün" dedi ve şöyle konuştu:
* Bizi herkesin hoş görmesi lazım. O kadar çok son dakikalarda gol yedik ki buradaki bir kırılma puanının bize pahalıya patlayacağı açıktı. Oyuncularımızın bazı hatalarını hoş görüyoruz.
* Taktikte hiçbir sıkıntımız yok... Oyuncu sıkıntımız var. Muslera için takımını kurtaran kaptan diyebiliriz.

STOPER VAR, STOPER DEĞİL!
* Bir gün kafayı kaldıramadık ki! Falcao'yu fiziğe getir. Seri düştü, Taylan orayı halleder mi? Santrfor oynatıyoruz, santrfor değil. Stoper oynatıyoruz, stoper değil. Hep bir eksilme oldu bize.
* (Adem'in sakatlığıyla ilgili) Bu tip sakatlıkları yüreğiyle ve karakteriyle tolere edebilecek bir oyuncu. Sakatlanmasını istemem, en olmayan yer!

HASAN ÇAVUŞOĞLU: ÇİFTE STANDART VAR
Penaltı hakkında konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Penaltıda sıkıntı yok verilebilir ama Beşiktaş maçında Atiba'nın aynı pozisyonu vardı. Çifte standart burada başlıyor. Orada vermiyorsan burada da vermeyeceksin" dedi.
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