Bizi hoş görün

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ÇAVUŞOĞLU

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kalelerinde yaşadıkları tehlikeli pozisyonlar için,dedi ve şöyle konuştu* Bherkesin hoş görmesi lazım. O kadar çok son dakikalarda gol yedik ki buradakiOyuncularımızın bazı hatalarını hoş görüyoruz.* Taktikte hiçbir sıkıntımız yok... Oyuncu sıkıntımız var.* Bir gün kafayı kaldıramadık ki! Falcao'yu fiziğe getir. Seri düştü, Taylan orayı halleder mi? Santrfor oynatıyoruz, santrfor değil. Stoper oynatıyoruz, stoper değil. Hep bir eksilme oldu bize.(Adem'in sakatlığıyla ilgili) Bu tip sakatlıkları yüreğiyle ve karakteriyle tolere edebilecek bir oyuncu.Penaltı hakkında konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Penaltıda sıkıntı yok verilebilir ama Beşiktaş maçında Atiba'nın aynı pozisyonu vardı. Çifte standart burada başlıyor. Orada vermiyorsan burada da vermeyeceksin" dedi.