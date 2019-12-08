Dönüşü de olay

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray,1 Ekim'de oynanan Paris Saint Germain maçından bu yana sahalardan uzak olan Falcao'ya sonunda kavuştu. Aşil tendonundaki ağrılar nedeniyle 2 ay boyunca İstanbul-Madrid arasında mekik dokuyan Kolombiyalı golcü, tedavisinin tamamlanmasının ardından dün kadroya girdi. 78'de sakatlanan Adem'in yerine oyuna giren Falcao'nun dönüşü tribünlerde coşku yarattı. Bu arada Adem'in kesin durumu bugün belli olacak.Galatasaray'ın PSG ile yaptığı maçın ardından sakatlanan Falcao, 67 gün sonra maç kadrosuna alındı.Sakatlanan Adem'in yerine giren ve 12 dakika oynayan Falcao, 7 kez topla buluştu.