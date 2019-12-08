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: Karşılaşma 11'e 11 devam etse...

Süper Lig'in 14. haftasında 'a 3-2 mağlup olan 'da teknik direktör , sahadan puansız ayrılmalarına rağmen önemli kazanımlar edindiklerini söyledi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 8.12.2019 23:46 Güncelleme Tarihi: 8.12.2019 23:47
Tayfur Havutçu: Karşılaşma 11'e 11 devam etse...

Lacivert-beyazlı takımın başında ilk maçına çıkan Havutçu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a karşı 80 dakika 10 kişiyle mücadele ettiklerini belirterek, "Ortaya koydukları mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Mustafa Pektemek'in kaçırdığı pozisyon, maçın kırılma anıydı. O pozisyonu değerlendirebilseydik müsabakayı kazanabilirdik. Bazen kaybederken de kazanımlar olur. Bu da öyle bir maçtı. Oynadığımız oyun, önümüzdeki haftalara umutla bakmamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

İyi bir takım olduklarını ve ligde bulundukları konumu hak etmediklerini vurgulayan Havutçu, "Devre arasına kadar maksimum seviyede puan toplamayı hedefliyoruz. Oyuncularımın performansından memnunum." diye konuştu.

Tayfur Havutçu, bir basın mensubunun "Maç 11'e 11 devam etse farklı bir sonuç çıkar mıydı?" sorusuna ise, "Bir kişi eksik oynamak her zaman dezavantaj. Karşılaşma 11'e 11 devam etse kazanabileceğimize inanıyorum. Maçı 10 kişiyle de en azından berabere bitirebilirdik." cevabını verdi.

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Tayfur Havutçu: Karşılaşma 11'e 11 devam etse...
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