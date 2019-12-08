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1. lig

Giriş Tarihi: 8.12.2019
TFF 1. lig
Hatayspor-Boluspor:....... 3-0
Sahasında Boluspor'u konuk eden lider Hatayspor, 35. dakikada Mesut'un penaltıdan, Hamza'nın da 65 ve 90+1'inci dakikada attığı gollerle rakibini 3-0 yendi. Hatay, bu sonuçla puanını 30'a yükseltirken, Boluspor 11 puanda kaldı. Hatayspor gelecek hafta Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak.

Karagümrük-Balıkesir:...... 0-0
Orta sıralarda yer alan iki takımın maçında Karagümrük ile Balıkesirspor 0-0 berabere kaldı. Karagümrük 2 hafta sonra puanla tanışırken, Balıkesirspor ise son 4 maçta 3. beraberliğini aldı.

Akhisarspor-İstanbul:........ 4-3
Akhisar, evinde İstanbulspor karşısında uzatmadaki golle 3 puana uzandı: 4-3. Ev sahibinin gollerini Burhan (2), Erhan ve Cikalleshi atarken, İstanbul'un gollerini Cajic, Eslem ve Onur kaydetti.
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