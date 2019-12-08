Tuzla faturası kesildi

ASLAN'A

LUYİNDAMA'YA

BUGÜN NELER OLDU

afta içinde Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekibi Tuzlaspor'dan 2-0'lık şok bir yenilgi alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımını tamamen değiştirdi. Kupada ilk 11 çıkan sadece 2 isim (Nagatomo ve Seri) dün Alanyaspor karşısında sahadaydı. Hafta içi dinlendirilen Muslera, Mariano, Marcao, Lemina, Nzonzi ve Ömer Bayram formalarını yedeklerden geri aldı.Babel ve Andone ile ameliyat edilen Luyindama da maçın kadrosunda yoktu.Maç öncesi seremonide yer alan çocuklar, Mehmetçiğe selam dururken, bu isimlerden biri de minik Defne Demir oldu.Sıkıntılı bir sezon geçiren teknik direktör Fatih Terim, ligde 14. maçında 6. galibiyetini elde etti. Tecrübeli çalıştırıcı 3 mağlubiyet alırken, 5 kez de berabere kaldı.BU sezon sürpriz kayıplar yaşayan Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar maça beklenen ilgiyi göstermedi. Karşılaşmayı 28 bin 711 futbolsever izlerken, Türk Telekom Stadyumu'nun koltuklarında yer yer boşluklar göze çarptı.Kongo Milli Takımı'nda sakatlanan ve çapraz bağları kopan Christian Luyindama dün ameliyat oldu. Kulüp doktoru Yener İnce tarafından yapılan operasyonda Kongolu'nun sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirdiği açıklandı. Haziran-Temmuz aylarında futbola dönebileceği öğrenildi.