3 silahşörler

BUGÜN NELER OLDU

Sturridge'in de 2 asistle yıldızlaştığı karşılaşmada bordo-mavililer, altın değerinde 3 puanı kaptıİdeal iki beki ve kaptanı Sosa yokkenTrabzonspor'u tedirgin eden bir deplasmandı.Karaman'ın takımı erken gol buldu ama topkayıpları yüzünden orta sahayı tutamadı. Yediklerigol ve attıkları ikinci gol birbirinin kopyası. Golüatana kadar Nwakaeme sahada yoktu ama tabelayıdeğiştirmek onu kendine getirdi. Sturridge'inSörloth'a ilk golde attığı pas nefis.Trabzonspor savunması adeta Uğurcan'ın gelişiminihızlandırmak için kurulmuş gibi. Evet eksikler vardıama bu sezon sadece Ankaragücü deplasmanındakalesini gole kapatanZirve yarışında rakibi tabelada sıfırdatuttuğunuz maçların önemi büyüktür.Ligde Fenerbahçe'yi yenen iki takım, sonrasındaiflah olmadı. Biri son üç maçını kaybeden Kayseri,diğeri de Kadıköy'de kazandıktan sonra 7 maçtasadece 1 puan alabilen Antalyaspor.Galibiyetehasret bir takım da doğal olarak gereğinden fazlarisk alıyor. Ve arkasında büyük boşluklar bırakıyor.Takımı sürükleyebilecek bir oyun liderleri yok. BirazDoğukan parıldıyor o kadar.Beşiktaş güle oynaya kazanamadı. Çünkü kırmızıkart işini zorlaştırdı. Kasımpaşa iyi kapandı.Ama ne olursa olsun Beşiktaş, son dakikayakadar kazanmak istedi. Kulübeden iyi destekgeldi.Beşiktaş ve Sivas dışında ligde 6'da 6 yapanbaşka takım yok... Fenerbahçe ve Galatasaray 3'übile bulamamış. Sadece Trabzonspor 3 yapmış.Siyah-beyazlı takım büyük iş başardı. Bu kadarsıkıntıya rağmen...Alkışlamalı..KARIM Hafez, Atiba Hutchinson kaleci ile karşı karşıya kalmak üzereyken ceza alanı dışında yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gördü. Kasımpaşalı oyuncular pozisyona itiraz etseler de karar değişmedi.BEŞİKTAŞ savunmasının arkasına sarkan Koita'nın vuruşunda Karius'tan dönen topu Mustafa Pektemek gole çevirdi. Ancak yardımcısının ofsayt bayrağına uyan Arda Kardeşler golü vermedi. VAR incelemesinin ardından ofsayt olmadığı tespit edildi ve Kasımpaşa 1-0 öne geçtiKASIMPAŞA atağında Koita, ofsayt pozisyonunda düdükten sonra topu dışarı attı. Ancak hakem Arda Kardeşler, sarı kartı olan Fransız futbolcuya ikinci sarıyı es geçti. Beşiktaşlı futbolcular ise bu karara sert itirazlarda bulundu.BEŞIKTAŞ taraftarları sosyal medyadan hakem Arda Kardeşler'in özellikle Koita'ya ikinci sarı kartı göstermemesine tepki gösterdi. Taraftarlar, Kasımpaşa'nın ilk golünden önce Koita'nın Vida'ya faul yaptığını ve sonrasında da ofsaytta topla buluştuğunu savundular. Ayrıca yine Koita'nın sarı kartı olmasına rağmen düdükten sonra topa vurduğunda da kırmızı kart görmemesinin skandal bir karar olduğunu dile getirdiler