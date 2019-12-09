3 silahşörler

Sturridge'in de 2 asistle yıldızlaştığı karşılaşmada bordo-mavililer, altın değerinde 3 puanı kaptı
SORU - CEVAP
Bülent TİMURLENK
Savunma sıkıntısı
Kaptan Sosa ve iki beki olmayan (Novak ve Pereira) Trabzonspor nasıl bir oyun sergiledi?
İdeal iki beki ve kaptanı Sosa yokken
Trabzonspor'u tedirgin eden bir deplasmandı.
Karaman'ın takımı erken gol buldu ama top
kayıpları yüzünden orta sahayı tutamadı. Yedikleri
gol ve attıkları ikinci gol birbirinin kopyası. Golü
atana kadar Nwakaeme sahada yoktu ama tabelayı
değiştirmek onu kendine getirdi. Sturridge'in
Sörloth'a ilk golde attığı pas nefis. Yusuf'un üçüncü golü de Trabzonspor'u rahatlattı.
Trabzonspor kalesinde yine gol gördü. Sebebi nedir?
Trabzonspor savunması adeta Uğurcan'ın gelişimini
hızlandırmak için kurulmuş gibi. Evet eksikler vardı
ama bu sezon sadece Ankaragücü deplasmanında
kalesini gole kapatan Trabzonspor'un yumuşak karnı budur.
Zirve yarışında rakibi tabelada sıfırda
tuttuğunuz maçların önemi büyüktür.
Antalyaspor neden kazanamıyor?
Ligde Fenerbahçe'yi yenen iki takım, sonrasında
iflah olmadı. Biri son üç maçını kaybeden Kayseri,
diğeri de Kadıköy'de kazandıktan sonra 7 maçta
sadece 1 puan alabilen Antalyaspor. Sorunun Bülent Korkmaz olmadığı ortadaydı.
Galibiyete
hasret bir takım da doğal olarak gereğinden fazla
risk alıyor. Ve arkasında büyük boşluklar bırakıyor.
Takımı sürükleyebilecek bir oyun liderleri yok. Biraz
Doğukan parıldıyor o kadar.
SORU - CEVAP
Murat ÖZBOSTAN
G.Saray ve F.Bahçe'nin üst üste 3 galibiyeti yok
Beşiktaş neden bu kadar zorlandı?
Beşiktaş güle oynaya kazanamadı. Çünkü kırmızı
kart işini zorlaştırdı. Kasımpaşa iyi kapandı.
Ama ne olursa olsun Beşiktaş, son dakikaya
kadar kazanmak istedi. Kulübeden iyi destek
geldi. Lens ve Umut maçın kahramanı oldu.
Beşiktaş ve Sivas dışında ligde 6'da 6 yapan
başka takım yok... Fenerbahçe ve Galatasaray 3'ü
bile bulamamış. Sadece Trabzonspor 3 yapmış.
Siyah-beyazlı takım büyük iş başardı. Bu kadar
sıkıntıya rağmen... Beşiktaş sonuna kadar yarışın içinde olacağını gösterdi.
Alkışlamalı..
KARİM'E DİREKT KIRMIZI
KARIM Hafez, Atiba Hutchinson kaleci ile karşı karşıya kalmak üzereyken ceza alanı dışında yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gördü. Kasımpaşalı oyuncular pozisyona itiraz etseler de karar değişmedi.
OFSAYTI 'VAR' BOZDU!
BEŞİKTAŞ savunmasının arkasına sarkan Koita'nın vuruşunda Karius'tan dönen topu Mustafa Pektemek gole çevirdi. Ancak yardımcısının ofsayt bayrağına uyan Arda Kardeşler golü vermedi. VAR incelemesinin ardından ofsayt olmadığı tespit edildi ve Kasımpaşa 1-0 öne geçti
KOİTA'YA KART YOK
KASIMPAŞA atağında Koita, ofsayt pozisyonunda düdükten sonra topu dışarı attı. Ancak hakem Arda Kardeşler, sarı kartı olan Fransız futbolcuya ikinci sarıyı es geçti. Beşiktaşlı futbolcular ise bu karara sert itirazlarda bulundu.
KARDEŞLER'E İSYAN
BEŞIKTAŞ taraftarları sosyal medyadan hakem Arda Kardeşler'in özellikle Koita'ya ikinci sarı kartı göstermemesine tepki gösterdi. Taraftarlar, Kasımpaşa'nın ilk golünden önce Koita'nın Vida'ya faul yaptığını ve sonrasında da ofsaytta topla buluştuğunu savundular. Ayrıca yine Koita'nın sarı kartı olmasına rağmen düdükten sonra topa vurduğunda da kırmızı kart görmemesinin skandal bir karar olduğunu dile getirdiler