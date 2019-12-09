Benjamin Muslera!

G.Saray formasıyla 9. sezonunu yaşayan Fernando Muslera, Alanya maçında ayakta alkışlanırken son 5 yılının da zirvesinde. Yaşı ilerlese de performansı ile rakiplerini gölgede bırakan deneyimli kaleci, Oscar ödüllü senarist Eric Roth'un Benjamin Button karakteri gibi yıllar geçtikçe gençleşiyor!
Muslera, maç başına yediği gol, kurtarış yüzdesi, başarılı çıkma, başarılı uzun top, gol yemediği maç ve topla oynama değerlerinde beş yılının en üst seviyesinde yer alıyor.
AVRUPA LİGLERİNDE İKİNCİ SIRADA
Sahaya çıktığı 13 maçta maç başına 0.76 gol yeme ortalaması bulunan Fernando Muslera kalesine atılan topların yüzde 81'ine dur demeyi başardı. 33 yaşındaki Uruguaylı, yüzde 19 gibi düşük bir gol yeme yüzdesiyle oynarken Avrupa'nın da majör ligler içerisinde en yüksek ikinci kurtarış yüzdesine ulaştı.
Deneyimli kaleci sadece Devler Ligi'nde rakibi olan PSG kalecisi Navas'ın (%82) gerisinde kaldı.
BU SEZON HIÇ PENALTI YAPTIRMADI
Şu ana kadar şuta neden olan sadece bir kez hata yapan Fernando Muslera ne penaltıya sebebiyet verdi ne de gole neden olan bir hata yaptı. Muslera geçtiğimiz yıl 4 kez şuta neden olan hata yapmış, bir kez hatası sebebiyle gol yemiş, iki kez de penaltıya sebebiyet vermişti.
Muslera'nın hata karnesi 2017-2018 sezonunda da geçtiğimiz sezon olduğu gibi olmuştu.
TOPA ÇIKIŞLARDA YANLIŞI YOK!
Muslera'nın en fazla dikkat çeken noktalarından biri de topa çıkma değerleri oldu. Uruguaylı file bekçisi yeni sezonda çıktığı 13 maçta bir kez bile topa hatalı çıkış yapmazken
bu değerde de yine zirve yaptı ve hem ligin hem de son beş sezonunun en iyisi oldu. Muslera 44.8'lik topla buluşma ve yüzde 44 olan uzun top başarı yüzdesinde de üst sırayı aldı.
%43 DAHA FAZLA GOLE KAPATTI
Alanyaspor karşısında kalesine atılan 21 şuta rağmen gol yemeyen Fernando Muslera geçtiğimiz sezonlara göre kalesini gole kapatma yüzdesinde de öne çıktı. Başarılı kaleci geçtiğimiz sezon maçların yüzde 33'ünde gol görmezken, bu değer yeni sezonda yüzde 46'ya çıktı. Muslera'nın gole kapatma yüzdeleri arasında gelişim yüzde 43 oldu.
YAŞLI DOĞDU, GENÇ ÖLDÜ!
DÜNYACA ünlü yazar F. Scott Fitzgerald'ın "Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi" kitabı, 2009 yılında sinemaya aktarılırken Brad Pitt, 'Benjamin' karakteri ile hafızalara kazınmıştı. Bir hastalık nedeniyle doğduğunda yaşlı bir adam görüntüsünde olan Benjamin, yaşı ilerledikçe gençleşiyor ve en son bir bebek olarak hayata veda ediyordu. Kitap milyonlar satarken filmi de 127 milyon dolar hasılat yapmıştı.
BU SEZON NE YAPTI?
Aslan'ın file bekçisi 2019- 20 sezonunda 6 maçta kalesini gole kapattı.
Muslera bu sezon 13 maçta topu oyuna sokma başarısı oranında %84'e ulaştı.
Ceza sahası içinden gelen 23 vuruşu engelleyen Muslera 9'una ise engel olamadı ve %72 oranda kaldı.
Ceza sahası dışından gelen 20 şutu kurtarıp, sadece 1 gol yedi. %95 başarı oranı yakaladı.
ADEM İÇİN 'BÜYÜK' GÜN
ALANYASPOR
maçında sakatlanan ve 72. dakikada oyundan alınan Adem Büyük'ün durumu bugün belli olacak. Sağ alt arka adalesinde ağrısı olan Adem Büyük, bugün MR'a girecek. Golcü oyuncu için gelecek rapora göre sağlık heyeti de hemen tedavi sürecini başlatacak.
ŞAMPİYONLUK SEZONU GİBİ!
9 sezondur mücadele ettiği G.Saray'da başarıdan başarıya koşan Muslera, sarıkırmızılı forma ile en iyi ikinci dönemini yaşıyor. Lazio'dan geldiği 2011- 12 sezonunda maç başına 0,74 gol yeme ortalaması yakalayan ve de şampiyonluk keyfi yaşayan Muslera, bu döneminde ise 0.76 gol yeme oranına ulaştı.