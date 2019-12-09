Benjamin Muslera!

BUGÜN NELER OLDU

G.Saray formasıyla 9. sezonunu yaşayan Fernando Muslera, Alanya maçında ayakta alkışlanırken son 5 yılının da zirvesinde. Yaşı ilerlese de performansı ile rakiplerini gölgede bırakan deneyimli kaleci,Muslera, maç başına yediği gol, kurtarış yüzdesi, başarılı çıkma, başarılı uzun top, gol yemediği maç ve topla oynama değerlerinde beş yılının en üst seviyesinde yer alıyor.Sahaya çıktığı 13 maçta maç başına 0.76 gol yeme ortalaması bulunan Fernando Muslera kalesine atılan topların yüzde 81'ine dur demeyi başardı.Deneyimli kaleci sadece Devler Ligi'nde rakibi olan PSG kalecisi Navas'ın (%82) gerisinde kaldı.Şu ana kadar şuta neden olan sadece bir kez hata yapan Fernando Muslera ne penaltıya sebebiyet verdi ne de gole neden olan bir hata yaptı.Muslera'nın hata karnesi 2017-2018 sezonunda da geçtiğimiz sezon olduğu gibi olmuştu.Muslera'nın en fazla dikkat çeken noktalarından biri de topa çıkma değerleri oldu. Uruguaylı file bekçisi yeni sezonda çıktığıbu değerde de yine zirve yaptı ve hem ligin hem de son beş sezonunun en iyisi oldu.Alanyaspor karşısında kalesine atılan 21 şuta rağmen gol yemeyen Fernando Muslera geçtiğimiz sezonlara göre kalesini gole kapatma yüzdesinde de öne çıktı. Başarılı kaleci geçtiğimiz sezon maçların yüzde 33'ünde gol görmezken, bu değer yeni sezonda yüzde 46'ya çıktı. Muslera'nın gole kapatma yüzdeleri arasında gelişim yüzde 43 oldu.DÜNYACA ünlü yazar F. Scott Fitzgerald'ın "Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi" kitabı, 2009 yılında sinemaya aktarılırken Brad Pitt, 'Benjamin' karakteri ile hafızalara kazınmıştı. Bir hastalık nedeniyle doğduğunda yaşlı bir adam görüntüsünde olan Benjamin, yaşı ilerledikçe gençleşiyor ve en son bir bebek olarak hayata veda ediyordu. Kitap milyonlar satarken filmi de 127 milyon dolar hasılat yapmıştı.Aslan'ın file bekçisi 2019- 20 sezonunda 6 maçta kalesini gole kapattı.Muslera bu sezon 13 maçta topu oyuna sokma başarısı oranında %84'e ulaştı.Ceza sahası içinden gelen 23 vuruşu engelleyen Muslera 9'una ise engel olamadı ve %72 oranda kaldı.Ceza sahası dışından gelen 20 şutu kurtarıp, sadece 1 gol yedi. %95 başarı oranı yakaladı.maçında sakatlanan ve 72. dakikada oyundan alınan Adem Büyük'ün durumu bugün belli olacak. Sağ alt arka adalesinde ağrısı olan Adem Büyük, bugün MR'a girecek. Golcü oyuncu için gelecek rapora göre sağlık heyeti de hemen tedavi sürecini başlatacak.9 sezondur mücadele ettiği G.Saray'da başarıdan başarıya koşan Muslera, sarıkırmızılı forma ile en iyi ikinci dönemini yaşıyor.