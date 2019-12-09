Dinmeyen fırtına

Trabzonspor'da Sörloth, Nwakaeme ve Yusuf Sarı durdurulamıyor. Bordo-mavili ekip son 4 maçında 7 kez ağları havalandırırken, bu goller üç ismin ayağından geldi.
Sörloth'un 3, Nwakaeme ve Yusuf'un 2'şer gol bulduğu haftalarda Trabzonspor; 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Öte yandan Trabzonspor'un Süper Lig'de oynadığı son üç maçta da açılış golünü Sörloth kaydetti.
STURRİDGE 5. VİTESTE
TRABZONSPOR'UN
sezon başında kadrosuna kattığı Daniel Sturridge, Antalyaspor karşısında iki asist yaptı. Golcü futbolcu galibiyette pay sahibi olurken sahaya çıktığı son 5 resmi maçında da skor üretmeyi başardı.
30 yaşındaki futbolcu bu süreçte Altay, Gaziantep, Başakşehir ağlarını havalandırdı; Ç.Rizespor, Gaziantep ve Antalyaspor (2) mücadelelerinde asist yaptı.
59'da oyundan çıkarken yavaş hareket eden Sturridge'e hakem sarı kart gösterdi. Tribünler de oyuncuya çakmak attılar.
TRABZON'A SEVGI SELİ
Bordo-mavililere Antalya'da büyük ilgi vardı. Futbolseverler Onazi, Uğurcan Çakır ve teknik direktör Ünal Karaman ile fotoğraf çekilebilmek için birbirleriyle yarıştı
ANTALYASPOR'A CEVAP!
TRABZONSPOR, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun maça atanmasının ardından, "Pek muhterem" kelimesiyle başlayan bir metinle MHK'ye göndermede bulunan Antalyaspor'a sosyal medyadan cevap verdi. Açıklamada, "Pek muhterem" cümlesiyle başlayan şu ifadelere yer verildi: "Pek muhterem taraftarlarımız, muvaffak olduğumuz bir müsabakayı daha geride bırakmanın memnuniyeti içinde Şehr-i Trabzon'a avdet ediyoruz."
ÖMÜR'DEN MESAJ VAR
Sol dizinden ameliyat olan Abdülkadir Ömür dün tedavisinin devamı için Almanya'ya gitti. Mart ayına kadar Berlin'de kalacak olan Trabzonsporlu oyuncu yolculuk öncesi uçaktan, "Daha güçlü döneceğim" mesajını paylaştı.