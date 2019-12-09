Dinmeyen fırtına

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Trabzonspor'da Sörloth, Nwakaeme ve Yusuf Sarı durdurulamıyor.Sörloth'un 3, Nwakaeme ve Yusuf'un 2'şer gol bulduğu haftalarda Trabzonspor; 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.sezon başında kadrosuna kattığı Daniel Sturridge, Antalyaspor karşısında iki asist yaptı.30 yaşındaki futbolcu bu süreçte Altay, Gaziantep, Başakşehir ağlarını havalandırdı; Ç.Rizespor, Gaziantep ve Antalyaspor (2) mücadelelerinde asist yaptı.59'da oyundan çıkarken yavaş hareket eden Sturridge'e hakem sarı kart gösterdi. Tribünler de oyuncuya çakmak attılar.Bordo-mavililere Antalya'da büyük ilgi vardı. Futbolseverler Onazi, Uğurcan Çakır ve teknik direktör Ünal Karaman ile fotoğraf çekilebilmek için birbirleriyle yarıştıTRABZONSPOR, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun maça atanmasının ardından, "Pek muhterem" kelimesiyle başlayan bir metinle MHK'ye göndermede bulunan Antalyaspor'a sosyal medyadan cevap verdi. Açıklamada, "Pek muhterem" cümlesiyle başlayan şu ifadelere yer verildi:Sol dizinden ameliyat olan Abdülkadir Ömür dün tedavisinin devamı için Almanya'ya gitti. Mart ayına kadar Berlin'de kalacak olan Trabzonsporlu oyuncu yolculuk öncesi uçaktan, "Daha güçlü döneceğim" mesajını paylaştı.