Konya bildiğiniz gibi

BUGÜN NELER OLDU

KASIMPAŞA'YI 4-1 yendiği 5 Kasım tarihinden bu yana galibiyet yüzü göremeyen İttifak Holding Konyaspor, evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile de berabere kaldı: 0-0. Konuk takımın kalecisi Günay, ilk yarıda yaptığı üç kurtarışla Gaziantep'in geriye düşmesini önledi. İkinci yarıda karşılıklı ataklar sonuç getirmeyince mücadele 0-0 sona erdi. Dünkü karşılaşmayla birlikte Konyaspor'un kazanamama serisi 7 maça çıktı. Yeşil-beyazlılar, bu süreçte 5 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.GAZIANTEP FK Teknik Direktörü Sumudica, maçın ardından Konya tribünlerine "Küme düşeceksiniz" işareti yaptı. Rumen hoca, konuyla ilgili olarak "Kimliğime, aileme hakaret ettiler. Hiç kimse bu hakkı kendinde göremez" dedi. Konyaspor kulübünden ise Sumudica için "Hadsiz" çıkışı geldi. Bu arada G.Antep FK'nın otobüsü taşlandı.