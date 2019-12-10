Avrupalıları da solladı!

BUGÜN NELER OLDU

Ligde son olarak Kasımpaşa deplasmanından da 3 puanla dönen Beşiktaş zirveye yürürken hızı ile de herkesi geçti.ve 16. sırada kalan siyah-beyazlılar, son 8 haftada ise parmak ısırtan bir performans sergiledi. Beşiktaş, Avrupa'nın 5 büyük liginin de alındığı değerlendirmede bu süreçte 14 sıra birden yükselerek zirve yarışına dahil oldu.Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kasımpaşa maçında kendilerine karşı hakem hataları yapıldığını söyledi. Yetkililerle konuyu görüşeceklerini de vurgulayan Kocadağ, "Takipçisi olacağız" diye konuştu...BAŞKAN Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, mali açıdan zor günleri atlatmaya çalışırken en büyük katkı futbol takımından geliyor. Son 8 haftada kazanılan 7 maçın yanı sıra bir de beraberlik alan Beşiktaş'a para yağdı. TFF'den puan pirimi olarak toplam 20 milyon 300 bin TL kasaya gelirken siyan-beyazlı yönetimin de bu zor günlerde eli güçlendi.