Avrupa’ya çalım attı!

Süper Lig'in 14. haftasını da lider kapatan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay kulübe hamleleriyle Avrupa çapında fark yarattı. Deneyimli teknik direktör şu ana kadar kulübeden oyuna aldığı isimlerden 8 gol, 4 asistlik performans sağlarken Avrupa'nın 15 ligi içerisinde de ilk sıraya yükseldi
. Çalımbay'ın Ajax'tan Erik ten Hag ve PSV'den Van Bommel ile zirveyi paylaştığı listede Abdullah Avcı da 7 gol, 2 asistlik performansıyla 11. sırada yer aldı. Çalımbay'ın kulübeden en fazla skor bulduğu isimler ise Kone (3 gol, 2 asist) ve Erdoğan Yeşilyurt (3 gol, 1 asist) oldu.