Avrupa’ya çalım attı!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 14. haftasını da lider kapatan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay kulübe hamleleriyle Avrupa çapında fark yarattı.. Çalımbay'ın Ajax'tan Erik ten Hag ve PSV'den Van Bommel ile zirveyi paylaştığı listede Abdullah Avcı da 7 gol, 2 asistlik performansıyla 11. sırada yer aldı. Çalımbay'ın kulübeden en fazla skor bulduğu isimler ise Kone (3 gol, 2 asist) ve Erdoğan Yeşilyurt (3 gol, 1 asist) oldu.