Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Avrupa’ya çalım attı!

Avrupa’ya çalım attı!

Yedeklerden 8 gol ve 4 asistlik performans alan Teknik Direktörü , Avrupa’da da zirveye çıktı

TANER KARAMAN Futbol
Giriş Tarihi: 10.12.2019
Avrupa’ya çalım attı!
Süper Lig'in 14. haftasını da lider kapatan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay kulübe hamleleriyle Avrupa çapında fark yarattı. Deneyimli teknik direktör şu ana kadar kulübeden oyuna aldığı isimlerden 8 gol, 4 asistlik performans sağlarken Avrupa'nın 15 ligi içerisinde de ilk sıraya yükseldi. Çalımbay'ın Ajax'tan Erik ten Hag ve PSV'den Van Bommel ile zirveyi paylaştığı listede Abdullah Avcı da 7 gol, 2 asistlik performansıyla 11. sırada yer aldı. Çalımbay'ın kulübeden en fazla skor bulduğu isimler ise Kone (3 gol, 2 asist) ve Erdoğan Yeşilyurt (3 gol, 1 asist) oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa’ya çalım attı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN