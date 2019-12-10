B planı: Marcelo Saracchi

DEVRE arasında Yuto Nagatomo ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray yönetimi ara transfer için A ve B planlarını hazırladı. Sol beke ilk aday İtalya'dan Ricardo Rodriguez. Milan'da yedek kalan Rodriguez'i kiralamak isteyen Galatasaray, İsviçreli yıldızın alternatifini de hazırladı: Marcelo Saracchi.
Milano temsilcisi, Rodriguez için Ocak ayında bonservis bedelinde ısrarcı olursa, Finansal Fair Play yüzünden eli kolu bağlı olan sarıkırmızılı kulüp B planını devreye sokacak. Bundesliga'dan Leipzig'in 2018 yaz transfer döneminde 12 milyon Euro'ya River Plate'ten transfer ettiği Saracchi
için girişimler başladı. Alman ekibinde yedek kalan 21 yaşındaki Uruguaylı sol bek için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.