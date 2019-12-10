B planı: Marcelo Saracchi

BUGÜN NELER OLDU

DEVRE arasında Yuto Nagatomo ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray yönetimi ara transfer için A ve B planlarını hazırladı. Sol beke ilk aday İtalya'dan Ricardo Rodriguez. Milan'da yedek kalan Rodriguez'i kiralamak isteyen Galatasaray, İsviçreli yıldızın alternatifini de hazırladı:Milano temsilcisi, Rodriguez için Ocak ayında bonservis bedelinde ısrarcı olursa, Finansal Fair Play yüzünden eli kolu bağlı olan sarıkırmızılı kulüp B planını devreye sokacak. Bundesliga'dan Leipzig'in 2018 yaz transfer dönemindeiçin girişimler başladı.