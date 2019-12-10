Benfica 3-0 Zenit (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubunda oynanan 6. hafta son maçlarında Benfica evinde konuk ettiği Zenit karşısında aldığı 3-0'lık skorla galip gelerek UEFA Avrupa Ligi biletini aldı. İşte maçın tüm detayları...

Benfica ile Rusya'da oynadığı ilk maçı 3-1 galibiyetle noktalayan Zenit 7 puana sahip olmasına karşılık bu maçla ikili averajı kaybederek son sırada yer aldı.

Öte yandan bugün oynanan karşılşamada Benfica'ya Avrupa Ligi biletini kazandıran goller 47. dakikada Cervi, 58. dakikada Pizzi ve son olarak 79. dakikada Azmoun kendi kalesine attığı golle Benfica'ya 3. golünü kazandırdı. Zenit takımında ise 56. dakikada Douglas Santos kırmız kart görerek oyun dışında kaldı ve Zenit maçı 10 kişi bitirdi.