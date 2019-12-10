Borussia Dortmund 2-1 Slavia Prag (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu 6. hafta son maçında Borussia Dortmund evinde konuk ettiği Slavia Prag'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek son 16 turuna kalmayı başardı. İşte maçtan detaylar...

Her iki takımnda galibiyet parolasıyla çıktığı maçtın ilk 45 dakikalık yarısının 10. dakikasında Dortmund Sancho'nun kaydettiği golle öne geçti. Slavia Prag bu gole 43. dakikada Tomas Soucek'in golüyle cevap verdi ve maçın skorun denge getirdi.

Maçın ikinci 45 dakikalık yarısında Borussia Dortmund, 61. dakikada Julian Brandt'ın imza attığı golle maçın skorunu belirledi ve Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın bu şekilde sonuçlanmasıyla puanını 10 yapan Borussia Dortmund, F grubunu ikinci sırada tamamlayarak devler liginde son 16 turuna kalan takımlardan oldu.

Slavia Prag grubu 2 beraberlik 4 mağlubiyetle tamamladı.