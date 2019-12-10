Burak’ın veliahtı olur

BUGÜN NELER OLDU

BEŞIKTAŞ'A transferi gerçekleştiğinde hem Umut için hem de Beşiktaş adına iyi bir hamle olduğunu düşündüm.Kendisini yetiştirmekten geri kalmayan, kültürlü, sürekli okuyan ve pes etmeyen bir oyuncunun başarabileceklerinin sınırı yoktur.sezon A.Gücü'ndeki performansı ile göz dolduran Tyler Boyd'un Beşiktaş'ta bekleneni verememesine de değindi Mustafa Kaplan. İstanbul'da ABD'li oyuncunun değiştiğini belirten Kaplan, "Beşiktaş'ta o da kendini bulabilir ama ısrar edilmesi lazım. Adam İstanbul'u görünce feleğini şaşırdı. Kolay değil. Savunması olmayan bir oyuncu. Bu sorun yaratabilir ancak o da toparlanırsa Beşiktaş'ı rahatlatır" dedi.Umut Nayir'in Avrupa Şampiyonası'na da gitmesi kimseyi şaşırtmamalı. Bu motivasyon ve enerjiyle daha fazla süre alacaktır ve Şenol Güneş hocanın da dikkatini çekecektir. Daha önceleri Oğuz Çetin ile konuştuğumuzda Umut'un üzerinde durulması gerektiğini belirtmiştim.