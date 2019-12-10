Büyük kayıp

BUGÜN NELER OLDU

Bu sezon G.Saray forvetlerinin başına gelenlerin eşi benzeri yok!68 gün sonra sahalara dönen Falcao'nun sevincini yaşayan teknik heyet bu sefer de Adem Büyük'ün sakatlığı ile sarsıldı.deneyimli oyuncuyu en uçta kullanmaya başlamıştı. Takımın yeni kurgusuna alışmaya başlayan Adem Büyük'ün Alanya maçında sakatlanması ise planları bir kez daha altüst etti.A.Gücü maçında da oynaması bir hayli zor olan oyuncunun tedavi sürecine hemen başlandı.68 gün sonra Alanyaspor maçıyla sahalara dönen Radamel Falcao'nun takımla aynı fiziksel seviyeye gelmesi için en az iki haftaya ihtiyacı var. PSG deplasmanına götürülecek olan Falcao, henüz hazır olmadığı için Fransa'da da yedek kulübesinde oturacak. PSG'ye karşı ikinci yarıda şans bulması beklenen Kolombiyalı yıldızın cumartesi günü oynanacak Ankaragücü maçında alacağı dakikalar artacak. Teknik heyet, olası sakatlığı önlemek adına Falcao'ya yüzde yüz hazır olmadan yüklenmeyecek.