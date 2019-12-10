Chelsea 2-1 Lille (MAÇ SONUCU) | Chelsea adını 2. tura yazdırdı

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Chelsea, Lille'i Stamford Bridge'de 2-1 mağlup etti ve adını 2. tura yazdırdı.

CHELSEA 2-1 LİLLE (MAÇ SONUCU) | CHELSEA BİR ÜST TURA YÜKSELDİ!

Maçın 19. dakikasında Tammy Abraham Londra ekibini 1-0 öne geçirdi. 35. dakikasında Cesar Azpilicueta skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda 78. dakikada tecrübeli forvet Loic Remy Lille adına farkı 1'e indirse de maçı Chelsea 2-1 kazandı ve 11 puanla gruptan lider olarak çıktı. Mücadelede temsilcilerimiz Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik 90 dakika forma giydiler.