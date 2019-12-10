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2-1 (MAÇ SONUCU) | Chelsea adını 2. tura yazdırdı

UEFA H grubunda devi , Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in oynadığı ’i sahasında ağırladı. Nefesleri kesen mücadele Chelsea ve Cesar Azbilicueta’nın attığı gollerle 2-0 öne geçti. 78. Dakikada durumu 2-1 getiren Lille karşılaşmadan mağlup ayrıldı ve Chelsea bu sonuçla gruptan çıkma hakkı kazandı.

Giriş Tarihi: 11.12.2019 02:18
Chelsea 2-1 Lille (MAÇ SONUCU) | Chelsea adını 2. tura yazdırdı

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Chelsea, Lille'i Stamford Bridge'de 2-1 mağlup etti ve adını 2. tura yazdırdı.

CHELSEA 2-1 LİLLE (MAÇ SONUCU) | CHELSEA BİR ÜST TURA YÜKSELDİ!

Maçın 19. dakikasında Tammy Abraham Londra ekibini 1-0 öne geçirdi. 35. dakikasında Cesar Azpilicueta skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda 78. dakikada tecrübeli forvet Loic Remy Lille adına farkı 1'e indirse de maçı Chelsea 2-1 kazandı ve 11 puanla gruptan lider olarak çıktı. Mücadelede temsilcilerimiz Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik 90 dakika forma giydiler.

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Chelsea 2-1 Lille (MAÇ SONUCU) | Chelsea adını 2. tura yazdırdı
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