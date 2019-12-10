Çocuklara kötü örnek olmayalım

BUGÜN NELER OLDU

Antalya deplasmanında iki asistle parlayan Trabzonspor'un flaş transferi Daniel Sturridge, oyundan çıkarken kendisine tribünden atılan çakmaklar için kızgın olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından "Şakaları bir yana bırakalım. Lütfen taraftarlar sahaya bir şey atmasın. Bu, oyuncuların güvenliği için iyi değil ve ahlaklı bir davranış da değil" yorumunu yaptı.Futboldaki rekabetin sahadaki mücadele ile sınırlı kalması gerektiğini vurgulayan İngiliz futbolcu,şeklinde konuştu.Oyundan çıkarken Antalyaspor taraftarlarının çakmak attığı Sturridge, son 5 resmi maçında da skor üretmeyi başardı. Altay, Gaziantep ve Başakşehir ağlarını havalandırdı; Ç.Rizespor, Gaziantep ve Antalyaspor (2) mücadelelerinde asist yaptı. Forma giydiği 438 dakikaya 3 gol ve 4 asist sığdırdı.Ligde bu sezon 14 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 26 puan toplayan Trabzonspor, 2010-11 sezonundan beri en iyi dönemini yaşıyor. Bordo-mavililer 82 puanla kapattığı o sezonun ilk 14 haftasında 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 33 puan toplamıştı. Aynı sekansta bu sezon topladığı 26 puanla son 9 sezonun en yüksek rakamına ulaşan Trabzonspor, söz konusu 9 sezonda da en çok gol attığı ve en az gol yediği 2. dönemi geçiriyor. 2010-11'de 32 gol atan ve 9 gol yiyen Karadeniz ekibi, bu sezon ise şu ana kadar 27 gol atarken, 15 gol yedi.Trabzonspor deplasman performansı ile de dikkat çekiyor. Bordo-mavililer geride kalan 14 hafta itibarıyla en iyi dış saha performansı gösteren takım oldu. 7 maçta 3'er galibiyet ve beraberlik alan Trabzonspor sadece 1 kez kaybetti. 13 gol atan ve kalesinde 8 gol görüp 12 puan toplayan Trabzonspor, aynı puana sahip olan Başakşehir'in önünde averajla en iyi deplasman takımı oldu.