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Gece yarısında talimat değişti

Giriş Tarihi: 10.12.2019
Gece yarısında talimat değişti
TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda önemli bir değişikliğe gitti. TFF gece yarısı yaptığı açıklamada, 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı bölümünde değişiklik yapılarak 2019- 2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesine karar verildiği belirtildi. Açıklama şöyle: "TFF Yönetim Kurulu'nun 09.12.2019 tarihli toplantısında; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı EK-XII'sinin E bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan %40'a yükseltilmesine; üst lige çıkan kulüplerin takım harcama limitlerinin artırılması usulünün belirlenmesine ve finansal borçlarını yapılandıran veya finansal giderlerini azaltan kulüpler için takım harcama limiti artırımı usulünün belirlenmesine karar verildi."
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