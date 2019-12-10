Gece yarısında talimat değişti

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TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda önemli bir değişikliğe gitti. TFF gece yarısı yaptığı açıklamada, 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı bölümünde değişiklik yapılarak 2019- 2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesine karar verildiği belirtildi. Açıklama şöyle: "TFF Yönetim Kurulu'nun 09.12.2019 tarihli toplantısında; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı EK-XII'sinin E bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan %40'a yükseltilmesine; üst lige çıkan kulüplerin takım harcama limitlerinin artırılması usulünün belirlenmesine ve finansal borçlarını yapılandıran veya finansal giderlerini azaltan kulüpler için takım harcama limiti artırımı usulünün belirlenmesine karar verildi."