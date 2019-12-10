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’ye ilaç gibi çay

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle önemli yıldızlarını kaybeden ve zor günler yaşayan Kayserispor, Çaykur Rize galibiyetiyle moral buldu

Giriş Tarihi: 10.12.2019
Kayseri’ye ilaç gibi çay
Süper Lig'de mali olarak zor günler yaşayan ve birçok futbolcuyla yollarını ayırmak zorunda kalan İstikbal Mobilya Kayserispor, evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek bir nebze olsun nefes aldı. Sarı-kırmızılı takımın golünü 9. dakikada Mensah'ın orta sahadan taşıyıp getirdiği topta Kravets attı. Özellikle ikinci yarıda Çaykur Rizespor ataklarında önemli kurtarışlar yapıp kalesinde devleşen Rumen eldiven Lung, takımı adına 3 puanın alınmasında başrolü oynadı. 14. hafta sonunda Kayseri, Fenerbahçe'nin ardından ligdeki ikinci galibiyetini alırken, konuk takım ise 5. deplasman maçını da kaybetti.
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Kayseri’ye ilaç gibi çay
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