Kayseri’ye ilaç gibi çay

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de mali olarak zor günler yaşayan ve birçok futbolcuyla yollarını ayırmak zorunda kalan İstikbal Mobilya Kayserispor, evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek bir nebze olsun nefes aldı. Sarı-kırmızılı takımın golünü 9. dakikada Mensah'ın orta sahadan taşıyıp getirdiği topta Kravets attı. Özellikle ikinci yarıdakonuk takım ise 5. deplasman maçını da kaybetti.