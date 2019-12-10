PSG - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman? Paris Saint Germain PSG - Galatasaray maçı saat kaçta yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi için heyecan dorukta! Gruptan lider olarak çıkacağı garanti haline gelen Paris Saint Germain için adeta formalite bir maç olacak. Sarı kırmızılıların hedefi ise Fransız takım karşısında galip gelmek ve Club Brugge'ün puan kaybetmesi olacak. Sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu Falcao'nun sakatlığı ise tamamen geçti. Peki, PSG - Galatasaray maçı ne zaman? PSG - Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar…

PSG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibini sitemiz üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Galatasaray'ın rakibini mutlaka deplasmanda yenmesi gerekiyor. Ayrıca bu galibiyet yalnızca Sarı-Kırmızılı takımın gruptan çıkmasına yetmiyor. Club Brugge'un da Real Madrid karşısında puan kaybetmesi gerekiyor. İspanyol ekibi de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi ve hiç bir iddiası bulunmuyor.

"Falcao döndü!"

Galatasaray'da Falcao'nun sakatlığı tamamen geçti. Yıldız futbolcu son oynanan Ankaragücü maçının son 12 dakikasında görev almıştı. Sarı-Kırmızılı takımda Luyindama, Feghouli, Ryan Babel ve Florin Andone'nin sakatlıkları bulunuyor.