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’nde Türk takımlarının maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

grup müsabakalarının son haftasında , ve ’in perşembe günü oynanacak maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 10.12.2019 14:03
UEFA Avrupa Ligi’nde Türk takımlarının maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun kader maçında Başakşehir'in Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'a konuk olacağı karşılaşmada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto üstlenecek. Borussia Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

WOLVES-BEŞİKTAŞ MAÇINA LETONYALI HAKEM

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son haftasında Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Wolverhampton ile deplasmanda karşılaşacağı mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. Molineux Stadyumu'nda yapılacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

BASEL-TRABZONSPOR MAÇINDA MAKEDON HAKEM GÖREV YAPACAK

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son hafta maçında Trabzonspor'un İsviçre'nin Basel takımı ile deplasmanda oynayacağı müsabakada Makedon hakem Aleksandar Stavrev düdük çalacak. Stavrev'in Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov üstlenecek. St. Jakob-Park'ta oynanacak karşılaşma TSİ 20.55'te oynanacak.

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UEFA Avrupa Ligi’nde Türk takımlarının maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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