Atletico Madrid 2-0 Lokomotiv Moskova (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda nefesleri kesen bir mücadele oynandı. İspanya ekibi Atletico Madrid sahasında Lokomotiv Moskova'yı ağırladı. Gruplarda 7 puanı bulunan Madrid, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak 10 puanla D grubunu ikinci sırada tamamladı. D Grubu'nda Juventus 16 puanla lider olarak ayrılırken, Leverkusen ise 3. Oldu.

ATLETİCO MADRİD 2-0 LOKOMOTİV MOSKOVA (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Atletico Madrid sahasında Lokomotiv Moskova'yı ağırladı. Madrid karşılaşmadan 19. Dakikada Joao Felix'in golüyle 1-0 öne geçen Madrid, 54. Dakikada Felipe'nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve maçın sonucu belirlenmiş oldu.