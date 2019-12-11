Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Atletico Madrid 2-0 Lokomotiv Moskova (MAÇ SONUCU)

2-0 (MAÇ SONUCU)

D Grubu’nda sahasında ile karşı karşıya geldi. 19. Dakikada Joao Felix’in golüyle 1-0 öne geçen Madrid, 54. Dakikada Felipe’nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve maçın sonucu belirlenmiş oldu. Bu sonuçla Atletico Madrid üst tura katılma hakkı kazandı.

Giriş Tarihi: 12.12.2019 02:25
Atletico Madrid 2-0 Lokomotiv Moskova (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda nefesleri kesen bir mücadele oynandı. İspanya ekibi Atletico Madrid sahasında Lokomotiv Moskova'yı ağırladı. Gruplarda 7 puanı bulunan Madrid, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak 10 puanla D grubunu ikinci sırada tamamladı. D Grubu'nda Juventus 16 puanla lider olarak ayrılırken, Leverkusen ise 3. Oldu.

ATLETİCO MADRİD 2-0 LOKOMOTİV MOSKOVA (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Atletico Madrid sahasında Lokomotiv Moskova'yı ağırladı. Madrid karşılaşmadan 19. Dakikada Joao Felix'in golüyle 1-0 öne geçen Madrid, 54. Dakikada Felipe'nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve maçın sonucu belirlenmiş oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Atletico Madrid 2-0 Lokomotiv Moskova (MAÇ SONUCU)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN