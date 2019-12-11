Bayer Leverkusen 0-2 Juventus (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi D grubu 6. ve son maçları kapsamında Juventus, Bayer Leverkusen deplasmanında 2-0'lık skorla galibiyet kazandı. İşte detaylar...

Karşılaşmada ilk 45 dakikalık yarı golsüz tamamlanırken ikinci yarıda Juventuslu yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo 75. dakikada sahneye çıkarak takımının ve karşılaşmanın ilk golünü kaydetti. Bu golün ardın maçın 90+2. dakikasında Gonzalo Higuain golünü attı ve maçın skorunu belirledi.

Takımlar O G B M A Y Av P Juventus 6 5 1 0 12 4 8 16 Atletico Madrid 6 3 1 2 8 5 3 10 Bayer Leverkusen 6 2 0 4 5 9 -4 6 Lokomotiv Moskova 6 1 0 5 4 11 -7 3