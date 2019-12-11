Bayern Münih 3-1 Tottenham maç sonucu (MAÇ SONUCU) | Bayern Münih 6’da 6 yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda üst tura çıkmayı garantilen iki takım karşı karşıya geldi. Bayern Münih sahasında Tottenham'ı 3-1 mağlup ederek grubu 18 puanla lider tamamladı.

BAYERN MÜNİH GRUBU 18 PUANLA LİDER TAMAMLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda bir üst tura çıkmayı garantileyen Bayern Münih ile Tottenham karşı karşıya geldi. Ev sahibi Bayern Münih rakibi Tottenham karşısında sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı. Alman ekibi adına golleri Coman, Thomas Müller ve Coutinho kaydetti. Bayern Münih 18 puanla lider olarak gruptan çıkarken Tottenham ise 10 puanla ikinci sırada yer alıp bir üst tura çıktı.