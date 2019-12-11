Club Brugge 1-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 6. ve son karşılaşmasında Real Madrid, deplasmanda Club Brugge'ü 3-1'lik skorla mağlup etti. İşte maçın detayları...

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık yarısı golsüz geçerken, ikinci yarıda maçın ilk golü Real Madridli oyuncu Rodrygo tarafından 53. dakikada geldi, Belçika ekibi bu gole 55. dakikada Hans Vanaken'le cevap vererek skora debge getirdi. İspanyol ekip bu gole 64. dakikasında Vinicus Junior eşitliği bozarak Real Madrid'in 2. golüne imza attı. Karşılşamada dakika 90+1'i gösterdiğinde Real Madrid Luca Modric ile sahneye çıkarak 3. golü kaydetti ve karşılaşma bu skorla sonuçlandı.

Müsabakanın bu şekilde sonuçlanmasıyla Real Madrid turnuvada son 16 turuna kalmayı garantilemiş oldu.

Takımlar O G B M A Y Av P PSG 6 5 1 0 17 2 15 16 Real Madrid 6 3 2 1 14 8 6 11 Club Brugge 6 0 3 3 4 12 -8 3 Galatasaray 6 0 2 4 1 14 -13 2