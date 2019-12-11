Şampiyonlar Ligi Paris Saint - Germain maçı öncesi Fatih Terim'den flaş açıklama! Galatasaray PSG karşılaşmasında...

CİMBOM

BUGÜN NELER OLDU

alatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün oynanacak kritik Paris Saint- Germain maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Sakat oyuncular nedeniyle kadro kurmakta güçlendiğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, şöyle konuştu: "Kalecilerimiz hariç 13 kişiyiz. Futbolculuk ve teknik adamlık hayatımda zaman zaman sıkıntı yaşadımFransız medyasından bir arkadaş Lemina'ya sordu; grupta hücumda fazla gözükmüyorsunuz manasında.busoruyu sorarsınız tabii...Falcao bizimle ama nekadar oynayacak, fiziği müsait mi,yarın (bugün) karar vereceğiz.Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 2 puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın son 16 şansı bulunmuyor. Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmesi ise iki ihtimalin bir arada gerçekleşmesine bağlı. Cimbom; Paris Saint-Germain'i yener, Real Madrid de Belçika'da Club Brugge'den en az 1 puan alırsa grubu 3. sırada tamamlayacak ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Aksi durumda, Türkiye'ye kesin dönüş yapacak.Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında golcüsüz mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekipte, futbola dönüşü Mart ayını bulacağı açıklanan Andone ve sakatlığı devam eden Adem Büyük forma giyemeyecek. Fatih Terim, takımı sahaya 4-6-0 taktiği ile sürecek. 67 gün aradan sonra Alanyaspor maçında 12 dakika süre alan Radamel Falcao ise yedek soyunacak. Tecrübeli hoca, ilk 11'e hazır olmayan Kolombiyalı forveti gidişata göre ikinci yarıda sahaya sürmeyi planlıyor.G.Saray Avrupa'da 284 maça çıkarken 99 galibiyet, 75 beraberlik ve 110 yenilgi aldı. Rakip ağları 377 kez sarsan Cimbom, kalesinde 423 gol gördü.PSGgruptan çıkmayı garantilediği için ve hafta sonunda Saint Etienne maçı nedeniyle yedeklerle sahaya çıkar düşüncesi var ama bu doğru değil. Tuchel, sakat Gueye dışında herkesi sürecek. Orta sahada Verratti sakatlıktan döndü. Forvette Di Maria, Mbappe, Neymar üçlüsü olacak. Hafta sonunda Montpellier deplasmanında geriye düştükleri maçta, rakip 10 kişi kalınca 15 dakikada 3 forvetiyle 3 gol bulan PSG karşısında Galatasaray'ın eksik kadrosu Muslera'nın ellerine bakacak. Real Madrid de Brugge deplasmanına eksik gidiyor ve maça asılacaklarını düşünmüyorum. Madrid'deki 6 gollü mağlubiyetin ardından hafta sonunda kariyerinin en iyi maçlarından birini oynayan Muslera'yı ligdeki zorlu dönemeç öncesinde PSG forvetlerinin karşısına koymamak da bir fikir. Bu seviyede maçlar mücadele ile değil kalite ile kazanılır. O yüzden G.Saray'ın şansı yok denecek kadar az.