Felipe Melo: Başta çay olmak üzere her şeyi özledim

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, sarı-kırmızılı takımın cumartesi günü oynayacağı Ankaragücü maçı için İstanbul'a geldi. Brezilyalı futbolcu, uzun bir aranın ardından İstanbul'a gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Melo, "Çok uzun zamandır görmek istiyordum. Sadece Galatasaray taraftarını değil, tabii ki onların yeri benim kalbimde başka. Türk halkının hepsini özledim. Küçük oğlum burada doğduğu için o Türk zaten. Başta çay olmak üzere her şeyi çok özledim" diye konuştu. Melo, Brezilya'nın Palmeiras takımında forma giyiyor.