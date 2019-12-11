Luis Figo’dan Devler Ligi çıkışı

Efsaneler arasına adını yazdıran Portekizli eski futbolcu Luis Figo'dan Şampiyonlar Ligi çıkışı geldi. Şu anda UEFA'da danışmanlık görevi yapan Figo, sosyal medyada dün Avrupalı büyük kulüplerin çok istediği UEFA Süper Ligi'ne savaş açtı. Yerel liglerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Portekizli yıldız, "Hayata geçirilmesi düşünülen UEFA Süper Lig, ulusal liglerin saygınlığını ve heyecanını öldürecek. Orta ve küçük ölçekli kulüplerin kaynaklarını yok edecek. Futbolcular için Şampiyonlar Ligi her zaman bu sporun zirvesi olacak. Bunu aşabileceklerini düşünenler kaybedecektir
" ifadesini kullandı.